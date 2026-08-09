﻿ விடுதி பணியிடங்கள் நிரப்ப நடவடிக்கை

ADDED : ஜூலை 24, 2026 08:39 AM
கோவை: மாவட்டத்தில் சமூக நீதி துறையின் கீழ், 26விடுதிகளும், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறையின் கீழ், 27 விடுதிகளும் செயல்படுகின்றன.
இவ்விடுதிகளில் உணவு, கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள், விளையாட்டு வசதிகள், விளையாட்டு உபகரணங்கள், சுகாதாரம், பராமரிப்பு குறித்து மாணவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர். ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையும் நீடித்து வருகிறது.
அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஆய்வின்போது, பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பது குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டது. சமீபத்தில், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் தலைமையில் நடந்த, விடுதி காப்பாளர்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டத்திலும் இதுகுறித்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, விடுதிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை விரைவாக நிரப்ப உத்தரவிடப்பட்டது. அவுட்சோர்சிங் வாயிலாக நியமிக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.