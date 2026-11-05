/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கோவை–திண்டுக்கல் சிறப்பு ரயில் இயக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:47 PM
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கோவை: கோவை–திண்டுக்கல் இடையே போத்தனுார், பொள்ளாச்சி வழியாக 6, 7ம் தேதிகளில் முன்பதிவில்லா சிறப்பு மெமு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, கோவையில் இருந்து காலை 9:35க்கு புறப்படும் ரயில்(06169) மதியம் 1:10க்கு திண்டுக்கல் அடைகிறது. திண்டுக்கல் சந்திப்பில் இருந்து மதியம் 2:00க்கு புறப்படும் ரயில்(06170) மாலை 5:50க்கு கோவை வந்தடைகிறது. போத்தனுார், கிணத்துக்கடவு, பொள்ளாச்சி, உடுமலை, பழநி, ஒட்டன்சத்திரம் உள்ளிட்ட ஸ்டேஷன்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும் என, சேலம் ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.