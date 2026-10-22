தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வேலை தேடுபவரா... அக்.24ல் கிடைக்கும்

வேலை தேடுபவரா... அக்.24ல் கிடைக்கும்

வேலை தேடுபவரா... அக்.24ல் கிடைக்கும்

UPDATED : அக் 14, 2026 03:56 PM

ADDED : அக் 14, 2026 03:54 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 14, 2026 03:56 PM ADDED : அக் 14, 2026 03:54 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கோவை: மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் சார்பில், தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம், அக்., 24ம் தேதி நடக்கிறது.

காளப்பட்டி ரோடு, நேரு நகரில் உள்ள சுகுணா கலையரங்க வளாகத்தில், காலை 10:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை நடக்கும் முகாமில் 10, பிளஸ் 2, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ, பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் பங்கேற்கலாம். வயது வரம்பு இல்லை.

50 முன்னணி தனியார் நிறுவனங்கள் ஆட்களை தேர்வு செய்ய உள்ளன. பணி நியமன ஆணை உடனே வழங்கப்படும். வேலைவாய்ப்பு அலுவலக பதிவு ரத்து செய்யப்படாது.

பங்கேற்க விரும்புவோர் தங்களது சுயவிவர குறிப்பு மற்றும் கல்வி சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் நேரில் வர வேண்டும். அனுமதி இலவசம்.

தனியார் நிறுவனங்களும், வேலை தேடுவோரும் www.tnprivatejobs.tn.gov.in, www.ncs.gov.in ஆகிய இணையதளங்களில் பதிவு செய்யலாம். விவரங்களுக்கு 0422- 2642388.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us