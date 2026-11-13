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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/இன்றைய மின் தடை (13ம் தேதி)

இன்றைய மின் தடை (13ம் தேதி)

இன்றைய மின் தடை (13ம் தேதி)

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 12, 2026 07:18 PM

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UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 12, 2026 07:18 PM

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காலை, 10:00 மணி முதல் மதியம், 3:00 மணி வரை



கிளுவன் காட்டூர் துணை மின் நிலையம்



கிளுவன் காட்டூர், எலையமுத்துார், பெரிசனம்பட்டி, கல்லாபுரம், செல்வபுரம், பூச்சி மேடு, மானுப்பட்டி, கொமரலிங்கம், அமராவதி நகர், கோவிந்தாபுரம், அமராவதி செக்போஸ்ட், பெரும்பள்ளம், தும்பலப்பட்டி, குருவப்பநாயக்கனுார், ஆலாம்பாளையம், சாமராயபட்டி, பெருமாள் புதுார், குமரலிங்கம், கொழுமம், ருத்திராபாளையம், குப்பம்பாளையம், சாரதிபுரம், வீரசோழபுரம்.

தகவல் : மூர்த்தி, செயற்பொறியாளர், உடுமலை.

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