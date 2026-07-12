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﻿ முதல் வாரத்தில் சம்பளம் தேவை

﻿ முதல் வாரத்தில் சம்பளம் தேவை

ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:53 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:53 AM

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கோவை: மாநகராட்சியில் கொசு ஒழிப்புக்கு 910 பணியாளர்கள் வேலை செய்கிறார்கள். அந்த பணியுடன் வரி வசூல், அரசு நலத்திட்டங்களை கொண்டு சேர்ப்பது, குப்பை தரம் பிரிப்பு கண்காணிப்பு வேலைகளையும் செய்கின்றனர். இவர்களுக்கு 15 தேதிக்கு பிறகு தான் சம்பளம் கிடைக்கிறது.

பொதுவாக ஒப்பந்த பணியாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் 7ம் தேதி சம்பளம் வரவு வைக்கப்படும்.

அதேபோல கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் 5 முதல் 7ம் தேதிக்குள் சம்பளம் செலுத்த வேண்டும் என்று கமிஷனருக்கு, பாரதிய கோவை மாவட்ட பொது தொழிலாளர் சங்கம் பொதுச்செயலர் பிரபு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

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