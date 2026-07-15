'பார்க்கிங்' பணி கள் மந்தம்: சுற்றுலா பயணியர் கவலை
'பார்க்கிங்' பணி கள் மந்தம்: சுற்றுலா பயணியர் கவலை
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 06:42 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:25 PM
வால்பாறை: 'கார் பார்க்கிங்' அமைக்கும் பணி மந்தமாக நடப்பதால், சுற்றுலா பயணியர் வாகனங்களை நிறுத்த இடம் இல்லாமல் தவிக்கின்றனர்.
வால்பாறையில், நகராட்சி திடல் இடிக்கப்பட்டு, சுற்றுலா வாகனங்கள் நிறுத்த வசதியாக 'கார் பார்க்கிங்' மற்றும் ஸ்டேடியம் கட்டும் பணி கடந்த ஆறு மாதத்துக்கு முன் துவங்கப்பட்டது. 1.84 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த பணி நடக்கிறது.
ஆனால், பணி துவங்கி எட்டு மாதம் நிறைவடைந்தும் நிறைவடையாததால் சுற்றுலா பயணியரும், உள்ளூர் மக்களும் கவலையில் உள்ளனர்.
பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
வால்பாறை வரும் சுற்றுலா பயணியரின் வாகனங்களை நிறுத்த வசதியாக, ஸ்டேடியத்துடன் கூடிய 'கார் பார்க்கிங்' கட்டும் பணி கடந்த எட்டு மாதங்களுக்கு முன் துவங்கப்பட்டது. ஆமை வேகத்தில் பணி நடப்பதால் வாகனங்கள் நிறுத்த இடம் இல்லாமல் சுற்றுலா பயணியர் பரிதவிக்கின்னர்.
வால்பாறை நகரில் வாகன நெரிசலை தவிர்க்க கார் பார்க்கிங் அமைக்கும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.
நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, 'கார் பார்க்கிங் உடன் கூடிய ஸ்டேடியம் கட்டும் பணி தற்போது நடக்கிறது. சுற்றுச்சுவர் கட்ட கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மழை காரணமாக பணி தொடர்ந்து செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. விரைவில் பணி நிறைவு செய்யப்படும்,' என்றனர்.