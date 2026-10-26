சிகிச்சை கிடைக்காமல் தவிக்கும் புற்றுநோயாளிகள்

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ADDED : அக் 16, 2026 07:54 PM
கோவை: புற்றுநோயாளிகள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் நிலையில், தேவையான வசதிகள் இல்லாததால், சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் திணறுகிறது கோவை அரசு மருத்துவமனை.
கோவை அரசு மருத்துவமனையில், 2013ல் இருந்து மண்டல புற்றுநோய் மையம் செயல்படுகிறது. கோவை மட்டுமல்லாமல், திருப்பூர், ஈரோடு, நீலகிரி, கரூர், திண்டுக்கல் மற்றும் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களிலிருந்தும், மக்கள் சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர்.
நோயாளிகள் அதிகரிப்பு
மூன்றாண்டுகளில் புற்றுநோயாளிகளின் வருகை உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, அறுவை சிகிச்சை புற்றுநோயியல் துறையில், 2023-ல் வெளிநோயாளிகள் எண்ணிக்கை 6,000 ஆக இருந்த நிலையில், 2025-ல் 13,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது. உள்நோயாளிகள் சேர்க்கையும் 4,700-லிருந்து 7,000 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மருத்துவப் புற்றுநோயியல் துறையில், 2023-ல் புதிய நோயாளிகள் பதிவு, 3,500 ஆக இருந்தது. 2025-ல் 4,400 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கீமோதெரபி உள்ளிட்ட சிகிச்சை பெறுவோரும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளனர்.
சிகிச்சை வசதிகள் இல்லை
அதிகரித்து வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப படுக்கை வசதி, தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு மற்றும் பிரத்யேக அறுவை சிகிச்சை அரங்குகள் இல்லாததால் நோயாளிகளை வார்டுகளில் அனுமதிப்பதிலும், ஆபரேஷன் செய்வதிலும் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
தற்போது, மருத்துவ புற்றுநோயியல் பிரிவில் 60, அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் 25 மற்றும் கதிர்வீச்சு துறையில் 30 படுக்கை வசதிகளே உள்ளன. இட நெருக்கடி காரணமாக, மருத்துவமனை சமையலறையின் மேல் தளத்தில் உள்ள காத்திருப்போர் அறை வார்டாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
முதுகலை படிப்புக்கு 1ல் இருந்து 4 ஆக, சீட் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆண்டுக்கு 12 பயிற்சி மருத்துவர்கள் இருப்பர். போதுமான டாக்டர்கள் இருந்தும், வசதிகள் இல்லாததால் நோயாளிகள் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மண்டல புற்றுநோய் மையமாக இருந்தும், அதிநவீன சிறப்பு மருத்துவ வசதிகள் இங்கு இல்லை. 13 ஆண்டுகளாகியும், பிரத்யேக அறுவை சிகிச்சைக்கான ஐசியூ பிரிவு, எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று சிகிச்சை மையம், ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை வசதி, மூலக்கூறு புற்றுநோயியல் மற்றும் புற்றுநோய் மரபணு ஆய்வகங்கள் இம்மையத்தில் இல்லை.
கண்டுகொள்ளாத அரசு
இப்பிரச்னைகளை சுட்டிக்காட்டி, அரசு மருத்துவக்கல்லுாரியில், 300 படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய அதிநவீன மண்டல புற்றுநோய் மையம் அமைக்க, கடந்த ஜூனில் கருத்துரு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
இத்துடன், அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய அறுவை சிகிச்சை வளாகம், ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை வசதி, மரபணு மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், உலகத்தரம் வாய்ந்த புற்றுநோய் மூலக்கூறு ஆய்வகங்கள், 100 இருக்கைகள் கொண்ட கூட்ட அரங்கம், பார்க்கிங் வசதி வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அரசு பார்வைக்கு கொண்டு போயாகி விட்டது. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியது.
இரு திராவிட ஆட்சிகளிலும் இல்லாத அளவுக்கு கடந்த பட்ஜெட்டில், முதல்வர் விஜய் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு மட்டும், ரூ.1,360 கோடி நிதி ஒதுக்கி அறிவித்தார்.
இந்த அறிவிப்பில் கோவைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்பது, கோவை மக்களின் ஓட்டுகளை பெற்று அமைச்சரான சம்பத்குமாருக்கு தெரியுமா, அல்லது தெரியாதது போல் இருக்கிறாரா என்பது அவருக்கே வெளிச்சம்.