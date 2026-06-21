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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பொறுப்புகளை பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் அ.தி.மு.க., தலைமைக்கு நிர்வாகிகள் கோரிக்கை

பொறுப்புகளை பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் அ.தி.மு.க., தலைமைக்கு நிர்வாகிகள் கோரிக்கை

பொறுப்புகளை பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் அ.தி.மு.க., தலைமைக்கு நிர்வாகிகள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:32 PM

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தமிழகத்தில், நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில், அ.தி.மு.க., தோல்வி குறித்து, சென்னை தலைமை அலுவலகத்தில், பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமி, கடலுார் கிழக்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகளுடன், ஆலோசனை நடத்தினார்.அப்போது, த.வெ.க., தலைவர் விஜய் அலையாலும், மீனவர்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்களின் ஓட்டுகள் எதிர்பார்த்த அளவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தோம் என நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர்.

மேலும், கட்சி வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்றால், எம்.எல்.ஏ., மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் பொறுப்புகளில், ஒரே நபர் பல ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடாது.பொறுப்புகளை பிரித்து கொடுத்தால்தான் கட்சி வளர்ச்சியடையும். வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட இளைஞர்களுக்கு அதிகளவில் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். நிர்வாகிகள் கடுமையாக ஒழைத்தால்தான் வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிகளவில் நாம் வெற்றிப்பெற முடியும். கட்சியும் வளர்ச்சியடையும் என கட்சி தலைமை நிர்வாகிகளிடம் அறிவுரை கூறி அனுப்பி வைத்துள்ளது.

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