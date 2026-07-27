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புகார் பெட்டி

புகார் பெட்டி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:21 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:21 PM

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விவசாயிகள் அவதி விருத்தாசலம் மார்க்கெட் கமிட்டி வளாகத்தில் பாழாகிய கழிவறைகளை புனரமைத்து தர விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

– கணேசன், விருத்தாசலம்.

இருளில் மூழ்கிய சாலை பெண்ணாடம் பேரூராட்சி, திருமலை அகரம் சாலையில் பழுதான தெருவிளக்குகளை அகற்றி, புதிதாக அமைக்க பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

– செல்வகுமார், திருமலை அகரம் 

கழிவறை வசதி ஏற்படுத்தப்படுமா?

பெண்ணாடம் பழைய பஸ் நிலையத்தில் கழிவறை வசதி ஏற்படுத்த பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

– ஜெயபிரகாஷ், பெ.பொன்னேரி.

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