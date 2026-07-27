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 திருமாவளவன் வாழ்த்து 

 திருமாவளவன் வாழ்த்து 

ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM

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கடலுார்: கடலுார் துணை மேயர் தாமரைச்செல்வனுக்கு,  அரசியல் கட்சியினர் பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். கடலுார் துணை மேயர் தாமரைச்செல்வன் தனது பிறந்த நாளையொட்டி வி.சி., கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் முன்னிலையில் கேக் வெட்டி கொண்டாடினார். 

தொடர்ந்து, துணை மேயர் தாமரைச்செல்வனுக்கு, அமைச்சர் ராஜ்குமார், முத்தாலம்மாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி நிறுவனர் காங்கேயன், வி.சி., கட்சி உட்பட பல்வேறு கட்சி நிர்வாகிகள், நண்பர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள், வழக்கறிஞர்கள்  வாழ்த்து தெரிவித்தனர். 

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