எச்.ஐ.வி., நோய்தொற்றுவிழிப்புணர்வு பிரசாரம் 

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:01 PM
கடலுார்: கடலுார் நகர அரங்கில் எய்ட்ஸ் மற்றும் பால்வினை நோய்த்தொற்று குறித்து நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் மூலம் தீவிர விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தினை கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் கொடியிசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
இதில், பொதுமக்கள் எச்.ஐ.வி குறித்து சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ‘கியூ.ஆர்.கோட்’ வசதியினை அறிமுகப்படுத்தினார்.
இந்திய அளவில் எய்ட்ஸ் பரவும் விதம், 0.20 சதவீதமும், தமிழக அளவில் 0.16 சதவீதமும், கடலுார் மாவட்ட அளவில் 0.22 சதவீதமாகவும் உள்ளது.
கடலுார் மாவட்டத்தில் எய்ட்ஸ் சதவீதம் தேசிய அளவிற்கு இணையாக உள்ளது. எனவே, எய்ட்ஸ் பரவுவதை கட்டுப்பட்டுத்துவதன் அவசியம் கருதி மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கத்தின் மூலம் கிராமங்கள் தோறும்பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலகின் மூலமாக எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சிகள் நாளை வரை நாளொன்றுக்கு இரண்டு கலை நிகழ்ச்சிகள் வீதம் கலைக் குழுக்களை கொண்டு நடத்தப்பட உள்ளன. கடலுார் நகர அரங்கில் நேற்று எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சி துவக்கி வைக்கப்பட்டது.
இக்கலைநிகழ்ச்சி, கடலுார் சி.என் பாளையம், அண்ணா கிராமம் சாத்திப்பட்டு, புவனகிரி ஆழச்சிக்குடி, குறிஞ்சிப்பாடி ஆண்டார்முள்ளிப்பள்ளம், பண்ருட்டி மேலிருப்பு, பரங்கிப்பேட்டை கொத்தட்டை, கீரப்பாளையம் வடக்குப்பளையம், காட்டுமன்னார்கோவில் கீழ்புளியன்குடி, விருத்தாசலம் இடைசித்துார், கம்மாபுரம் அரசக்குழி, மங்களூர் ஓரங்கூர், நல்லுார் பொ.பேன்னேரி ஆகிய பகுதிகளில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் மாலை 4.00 மணி முதல் இரவு 8.00 மணி வரை நடக்கிறது.