/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/தம்பதியை வெட்டிய 7 பேருக்கு வலை
ADDED : நவ 03, 2026 04:19 AM
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குள்ளஞ்சாவடி: முன்விரோதத்தில் மூத்த தம்பதியை வெட்டிய 7 பேரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
குள்ளஞ்சாவடி அடுத்த மேல் பூவாணிக்குப்பத்தை சேர்ந்தவர் செல்வராஜ்,70; இவரது குடும்பத்திற்கும், அதே பகுதியை சேர்ந்த மதி குடும்பத்திற்கும் முன்விரோதம் உள்ளது.
இதன் காரணமாக நேற்று முன்தினம் சாலையில் நடந்த சென்ற செல்வராஜ், அவரது மனைவி ஜெயா ஆகியோரை வாகனத்தில் இடிப்பது போல் மதி மகன் மதன் சென்றார். அதனை கண்டித்த தம்பதியை, மதன் மற்றும் சிலர் சேர்ந்து கத்தியால் வெட்டினர். அதில் படுகாயமடைந்த தம்பதி, கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட மதன், அஜய், மாதவன், தனகொடி உள்ளிட்ட 7 பேர் மீது குள்ளஞ்சாவடி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.