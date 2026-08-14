பணி நிரந்தரம் கோரி தொ.மு.ச., ஆர்ப்பாட்டம் 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பணி நிரந்தரம் கோரி தொ.மு.ச., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM
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கடலுார், ஆக.
14–கடலுார் முதுநகர் டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் எதிரில் தொ.மு.ச., சார்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் சங்கர் முன்னிலை வகித்தார். மாநில செயலாளர் மணிவண்ணன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார். ஆர்ப்பாட்டத்தில் நிர்வாகிகள் பரணிதரன், ஆனந்து, கண்ணன், பொய்யாமொழி, ஆறுமுகம், ரமேஷ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். மதுபான சில்லரை விற்பனையை தனியார் மயமாக்கும் முயற்சியை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும். மதுபான சில்லரை விற்பனை கடை பணியாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம், காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன. பொருளாளர் ராஜசேகரன் நன்றி கூறினார்.