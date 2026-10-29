/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/விபத்தில் சிக்கியவருக்கு கைகொடுத்தது ‘தினமலர்’
UPDATED : அக் 29, 2026 12:06 AM
ADDED : அக் 29, 2026 12:06 AM
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கடலுார்: கடலுார் குண்டு உப் புலவாடியை சேர்ந்தவர் வீரமணி, 50. ரைஸ் மில் ஊழியர். இவர் ஆக., 11ல் பைக்கில் சென்றபோது, தவறி விழுந்ததில் காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.
புதுச்சேரி மகாத்மா காந்தி மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. இவர், ‘தினமலர்’ ஆண்டு சந்தா, 2,499 ரூபாய் செலுத்தியதன் பயனாக, 10 ஆயிரத்து 256 ரூபாய் காப்பீடு தொகை கிடைத்தது.
வீரமணி கூறுகையில், ‘‘நா ன், 30 ஆண்டுகளாக ‘தினமலர்’ வாசகர். 2024 முதல் ஆண்டு சந்தா செலுத்து கிறேன். அவசர காலத்தில் மருத்துவ செலவிற்கு உதவி கிடைத்தது,’’ என்றார்.