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ஷேர் ஆட்டோ கவிழ்ந்து முதியவர் பலி 

ஷேர் ஆட்டோ கவிழ்ந்து முதியவர் பலி 

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 06:02 PM ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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கடலுார்: கடலுார் பஸ் நிலையம் அருகே ேஷர் ஆட்டோ கவிழந்து முதியவர் பலியானார்.

கடலுார் முதுநகரை சேர்ந்தவர் கோவிந்தசாமி 68; இவர் தனது மருமகள் ேஹமலதாவுடன் நேற்று காலை முதுநகரில் இருந்து கடலுார் பஸ் நிலையத்திற்கு ஷேர் ஆட்டோவில் சென்றார்.

பஸ் நிலையம் அருகில் வந்ததும் ஒரு திருப்பத்தில் டிரைவர் பிரேக் போட்டார். அப்போது ேஷர் ஆட்டோ கட்டுப்பாட்டை இழந்து பயங்கர சத்ததுடன் கவிழந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதனால் ஆட்டோவில் இருந்த சக பயணிகள் அலறி துடித்தனர்.

இந்த விபத்தில் கீழே விழுந்த வேகத்தில் கோவிந்தசாமி இறந்தார். தொடர்ந்து திருப்பாதிரிப்புலியூர் போலீசார் அவரது உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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