விருத்தாசலம் - ஜெயங்கொண்டம் சாலையில் உயர்மட்ட பாலம் உள்வாங்கியதால் பரபரப்பு
விருத்தாசலம் - ஜெயங்கொண்டம் சாலையில் உயர்மட்ட பாலம் உள்வாங்கியதால் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 19, 2026 06:06 PM
ADDED : நவ 19, 2026 06:04 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் – ஜெயங்கொண்டம் சாலையில், வெள்ளாற்று பாலத்தில் குறுக்கே நவீன தொழில்நுட்பத்தில் அமைக்கப்பட்ட உயர்மட்ட பாலம் உள்வாங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
விருத்தாசலம் - ஜெயங்கொண்டம் சாலை, கடலூர் அரியலூர் மாவட்டத்தை இணைக்கும் முக்கிய சாலையாக உள்ளது. இந்த சாலையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள், தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், ஜெயங்கொண்டம், அரியலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தினசரி சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், முதல்வரின் சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் இந்த சாலை நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றம் செய்யப்பட்டது. விருத்தாசலம் புறவழிச்சாலையில், சித்தலுார் ரவுண்டானாவில் இருந்து ஜெயங்கொண்டம் மார்க்கத்தில், வேடப்பர் கோவில் வரை 1 கி.மீ., தொலைவிற்கு ரூ.8.5 கோடி மதிப்பில் சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.
அதேபோல், ஜெயங்கொண்டம் மார்க்கத்தில், கருவேப்பிலங்குறிச்சி நான்கு முனை சந்திப்பில் இருந்து கடலுார் மாவட்ட எல்லையான ஸ்ரீமுஷ்ணம் பிரிவு சாலை வரை 6.8 கி.மீ., தொலைவிற்கு ரூ.98 கோடி மதிப்பில் நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
இதில், கருவேப்பிலங்குறிச்சி அருகே செல்லும் வெள்ளாற்றின் மீது ரூ.20 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட உயர் மட்டபாலமும் அடங்கும். இந்த உயர்மட்டம் பாலம் பணி முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து, கடந்த இரண்டு ஆண்டிற்கு முன் விருத்தாசலம் – ஜெயங்கொண்டம் சாலை நான்கு வழிச்சாலையாக வாகன ஓட்டிகளின் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு வெள்ளாற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ள உயர்மட்ட பாலத்தில் திடீர் பள்ளம் ஏற்பட்டது. இதை அறிந்த மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கான்கிரீட் மூலம் சேதமடைந்த பகுதியை சீரமைத்தனர். மேலும் அப்பகுதியில் பேரிகார்ட் அமைத்து வாகனங்கள் மெதுவாக செல்லுமாறு ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.
கட்டி முடித்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் பாலம் உள்வாங்கியுள்ளதால், பாலத்தின் தரம் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
மேலும், பாலத்தின் உறுதிதன்மையை ஆய்வு செய்து பெரும் சேதத்தை தவிர்க்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்றும் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
வி.கே.டி., சாலைக்கு மாற்று
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் இருந்து சேத்தியாத்தோப்பு, வடலுார், பண்ருட்டி, உளுந்துார்பேட்டை மார்க்கமாக வி.கே.டி., சாலையில் வாகனங்கள் சென்னைக்கு செல்கின்றன. அதில், பண்ருட்டி, நெய்வேலி இந்திரா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் பள்ளம் படுகுழியாக இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமமடைந்து வருகின்றனர்.
இதனால், தற்போது, விருத்தாசலம் - ஜெயங்கொண்டம் நான்கு வழிச்சாலை, கும்பகோணத்தில் இருந்து டி.பழூர் வழியாக ஜெயங்கொண்டம், விருத்தாசலம் வழியாக உளுந்துார்பேட்டை வந்து, திருச்சி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று வருகின்றனர். இதனால், வி.கே.டி., சாலைக்கு மாற்றாக, விருத்தாசலம் - ஜெயங்கொண்டம் சாலை உள்ளது.
நவீன தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பாலம்
கருவேப்பிலங்குறிச்சி – டி.வி.புத்துார் இடையே செல்லும் வெள்ளாற்றில், ரூ.20 கோடி ரூபாயில் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்பேன்கள் எனப்படும் மேல் தளங்களை ராட்சத கிரேன்கள் மூலம் பில்லர்கள் மீது துாக்கி வைத்து, இந்த பாலம் கட்டுமான பணி நடந்து முடிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.