/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கிருத்திகை வழிபாடு
UPDATED : அக் 28, 2026 09:23 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:18 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் வள்ளி தெய்வானை சமேத சண்முக சுப்ரமணியர், 28; சிவ ஆகம சன்னதியில் உள்ள குமரேஸ்வரர் சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், சந்தனக்காப்பு அலங்காரத்தில் தீபாராதனை நடந்தது.
மணவாளநல்லுார் கொளஞ்சியப்பர் கோவிலில் சித்தி விநாயகர், சுவாமிக்கு திரவிய பொடிகளால் சிறப்பு அபிேஷகம், சந்தனக்காப்பு அலங்காரத்தில் தீபாராதனை நடந்தது. பக்தர்கள் வெற்றிலையில் தீபமேற்றி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.