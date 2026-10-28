/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பைக் மோதி கொத்தனார் பலி
ADDED : அக் 27, 2026 02:56 PM
அ நிறம் | அளவு
நெல்லிக்குப்பம்: நடந்து சென்ற கொத்தனார் பைக் மோதி இறந்தார். நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த வரக்கால்பட்டை சேர்ந்தவர் ரமேஷ்,31; கொத்தனாரான இவர், கடந்த 17 ம் தேதி வெள்ளகேட் அருகே நடந்து சென்றபோது, புதுப்பாளையத்தை சேர்ந்த துரைசிவாஜி,54; ஓட்டி வந்த பைக் மோதியது. அதில் படுகாயமடைந்த ரமேஷ், முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு அவர் இன்று (அக்.,27) சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
.நெல்லிக்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.