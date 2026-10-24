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எம்.பரூர் துணை மின் நிலையம் மின்தடை... (15ம் தேதி)
எம்.பரூர் துணை மின் நிலையம் மின்தடை... (15ம் தேதி)
UPDATED : அக் 13, 2026 07:32 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:18 PM
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காலை 9:00 மணி முதல் பகல் 2:00 மணி வரை..
எம்.பரூர் துணை மின் நிலையம்
முகாசபரூர், எம்.பட்டி, கோணாங்குப்பம், ரெட்டிக்குப்பம், தொட்டிக்குப்பம், சின்னபரூர், விஜயமாநகரம், காட்டுபரூர், எடைச்சித்துார், மு.புதுார், வலசை, பிஞ்சனுார், இளங்கியனுார், சிறுவம்பார், டி.மாவிடந்தல், மு.அகரம்.