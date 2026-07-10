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﻿ தாசில்தார் பொறுப்பேற்பு 

﻿ தாசில்தார் பொறுப்பேற்பு 

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:34 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:34 AM

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காட்டுமன்னார்கோவில்: காட்டுமன்னார் கோவில் புதிய தாசில்தாராக பாலமுருகன் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

காட்டுமன்னார்கோவில் தாலுகா அலுவலகத்தில் தாசில்தாராக பணியாற்றி வந்த பிரகாஷ், அதே அலுவலகத்தில் சமூக நல பாதுகாப்புத் திட்டம் தாசில்தாராக நியமிக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

காட்டுமன்னார்கோவில் புதிய தாசில்தாராக கடலுார் பாலமுருகன், தாலுகா அலுவலகத்தில் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

இவர் கடலுார் சிப்காட் நிலம் எடுப்பு தாசில்தாராக பணியில் இருந்தார். இவருக்கு தாலுகா அலுவவலக அலுவலர்கள், வி.ஏ.ஓ.,க்கள் உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

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