மாணவருக்கு பாலியல் தொல்லை போக்சோவில் மூவர் மீது வழக்கு
மாணவருக்கு பாலியல் தொல்லை போக்சோவில் மூவர் மீது வழக்கு
ADDED : ஆக 02, 2026 03:29 AM
விருத்தாசலம்: பத்தாம் வகுப்பு மாணவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த பெண் உட்பட மூவர் மீது போக்சோ பிரிவில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் பகுதியை சேர்ந்த 15 வயதுடைய 10ம் வகுப்பு மாணவர், உறவினர் வீட்டில் தங்கியிருந்து பள்ளிக்கு சென்று வந்தார். அங்குள்ள 50 வயதுடைய உறவுக்கார பெண், கடந்த ஆறு மாதத்திற்கு முன் இரவு நேரத்தில் மாணவரிடம் பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்ததுடன், வெளியே சொன்னால் கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். மேலும், அவருக்கு ஆதரவாக அப்பெண்ணின் மகன் மற்றும் கள்ளக்காதலன் ஆகியோரும் சேர்ந்து மிரட்டியுள்ளனர்.
இது குறித்து மாணவரின் தந்தை அளித்த புகாரின் பேரில், 50 வயதுடைய பெண் உட்பட மூவர் மீது விருத்தாசலம் போலீசார் போக்சோ பிரிவில் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.