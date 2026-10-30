/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/நாளைய மின்தடை: கடலூர்
ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
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வடக்குத்து துணை மின் நிலையம்
வடக்குத்து, அரசு பண்ணைக்கழகம், கீழூர், இந்திரா நகர், ஆபத்தாரணபுரம், வடலுார், வடக்கு மேலுார், முத்தாண்டிக்குப்பம், சொரத்துார்.
செம்மங்குப்பம் துணை மின் நிலையம்
கடலுார் முதுநகர், பச்சாங்குப்பம், செல்லங்குப்பம், சாலக்கரை, குடிகாடு, காரைக்காடு, கண்ணாரப்பபேட்டை,சிப்காட், சங்கொலிக்குப்பம், சொத்திக்குப்பம், ராசாப்பேட்டை, வீரன்சாவடி, ஈச்சங்காடு, மதுக்கரை, பிள்ளையார் மேடு, செம்மங்குப்பம், சோனஞ்சாவடி, மண்டபம், தச்சங் காலனி, நடுத்திட்டு, சித்திரைப்பேட்டை, தியாகவல்லி, நொச்சிக்காடு, பூண்டியாங்குப்பம், வைரங்குப்பம், திருச்சோபுரம், நஞ்சலிங்கம்பேட்டை, கம்பளிமேடு, பெரியக்குப்பம், அய்யம்பேடப்டை, வாண்டியாம்பள்ளம், மேட்டுப்பாளையம், தானுார், ஆதிநாராயணபுரம், தீர்த்தனகிரி, மடம், பூவாணிக்குப்பம், சிந்தாமணிக்குப்பம், பள்ளிநீரோடை.