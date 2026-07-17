﻿ நாளைய மின் தடை:கடலுார்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:58 AM
காலை 9:00 மணி முதல் பகல் 2:00 மணி வரை
விருத்தாசலம், பெரிய கண்டியங்குப்பம், முதனை துணை மின் நிலையங்கள்: விருத்தாசலம் நகரம், தென்னக ரயில்வே, கடலுார் மெயின்ரோடு, பெரியார் நகர் தெற்கு மற்றும் வடக்கு, ஏனாதிமேடு, பூதாமூர், பொன்னேரி பைபாஸ், சிதம்பரம் ரோடு, புதுப்பேட்டை, அண்ணாநகர், திரு.வி.க., நகர், ஆயியார் மடம், பாலக்கரை, மார்க்கெட், காந்தி நகர், பூந்தோட்டம், பெண்ணாடம் ரோடு, கார்குடல், சொட்டவனம், சாத்துக்கூடல், ஆலிச்சிக்குடி, குமாரமங்கலம், புதுக்கூரைப்பேட்டை, சாத்தமங்கலம், குப்பந்தம், ஜங்ஷன் ரோடு, புதுக்குப்பம், பஸ் ஸ்டாண்ட், நாச்சியார்பேட்டை, வயலுார், செம்பளக் குறிச்சி, தே.கோபுராபுரம், சின்ன கண்டியங்குப்பம், பெரியகண்டியங்குப்பம், காணாது கண்டான், முதனை, ஊ.அகரம், பி.கே.வீரட்டிக் குப்பம், இருப்பு, பெரியகாப்பான்குளம், மேலகுப்பம், கொல்லிருப்பு.
செம்மங்குப்பம், மேட்டுப்பாளையம் துணை மின் நிலையங்கள்: கடலுார் முதுநகர், பச்சையாங்குப்பம், செல்லங்குப்பம், சாலக்கரை, குடிகாடு, காரைக்காடு, கண்ணாரப்பேட்டை, சிப்காட் பகுதி, சங்கொலிக்குப்பம், சொத்திக்குப்பம், ராசாப்பேட்டை, வீரன்சாவடி, ஈச்சங்காடு, மதுக்கரை, பிள்ளையார்மேடு, செம்மங்குப்பம், சோனகஞ்சாவடி, மண்டபம், தச்சங்காலனி, நடுத்திட்டு.சித்திரைப்பேட்டை, தியாகவல்லி, நொச்சிக்காடு. பூண்டியாங்குப்பம், வைரங்குப்பம், திருச்சோபுரம், நஞ்சலிங்கம்பேட்டை, கம்பளிமேடு, பெரியக் குப்பம், அய்யம்பேட்டை, அன்னப்பன்பேட்டை, வாண்டியாம்பள்ளம், காயல்பட்டு, ஆண்டார்முள்ளி்ப்பள்ளம், ஆலப்பாக்கம், தம்மனாம்பேட்டை, மேட்டுப்பாளையம், தானுார், ஆதிநாராயணபுரம், தீர்த்தனகிரி, மடம், பூவாணிக்குப்பம், சிந்தாமணிக்குப்பம், பள்ளி நீரோடை, சம்பாரெட்டிப்பாளையம், கருவேப்பம்பாடி.
பெண்ணாடம் துணை மின் நிலையம்: பெண்ணாடம், பெண்ணாடம் கடைவீதி, மருத்துவமனை, பட்டி தெரு, பெருமாள் கோவில் தெரு, காமராஜர் நகர், சோழன் நகர், தாதங்குட்டை, சுமைதாங்கி, எல்லையம்மன், அம்பேத்கர் நகர், செம் பேரி சாலை, தி.அகரம், எறையூர், கூடலுார், கொடிகளம், திருவட்டதுறை, பொன்னேரி, தொளார், கொத்தட்டை, புத்தேரி, குடிகாடு, சவுந்திரசோழபுரம், செம்பேரி, பெலாந்துறை, பாசிகுளம், அரியராவி, மாளிகை கோட்டம், பெ.பூவனுார், ஓ.கீரனுார், இருளம்பட்டு, சின்னகொசப்பள்ளம், பெரிய கொசப்பள்ளம், மேலுார், மருதத்துார், எரப்பாவூர், வடகரை, கோனுார், நந்திமங்கலம், கொள்ளத்தங்குறிச்சி, முருகன்குடி, துறையூர், கிளிமங்களம், கணபதிகுறிச்சி, திட்டக்குடி, நகரம், கோழியூர், வசிஸ்டபுரம், பட்டூர், எழுமாத்துார், போத்திரமங்கலம், கோடக்குடி, பெருமுளை, சிறுமுளை, புலிவளம், புதுக்குளம், ஈ.கீரனுார், செவ்வேரி, நெடுங்குளம், ஆதமங்கலம், வையங்குடி, நாவலுார், நிதிநத்தம், ஏ.அகரம், நெய்வாசல், ஆவினங்குடி, கொட்டாரம், தாழநல்லுார், சத்தியவாடி, கருவேப்பிலங்குறிச்சி, வெண்கரும்பூர், குறுக்கத்தஞ்சேரி, காரையூர், மோசட்டை.
குறிஞ்சிப்பாடி, சேப்ளாநத்தம் துணை மின் நிலையம்: குறிஞ்சிப்பாடி, ஆண்டிக்குப்பம், சமத்துவபுரம், கு.நெல்லிக்குப்பம், மீனாட்சிப்பேட்டை, கன்னித்தமிழ்நாடு, வேலவிநாயகர் குப்பம், விருப்பாட்சி, பொன்வெளி, அயன் குறிஞ்சிப்பாடி, கல்குணம், மருவாய், உள் மருவாய், ராசாக்குப்பம், அரங்கமங்கலம், பெத்தநாயக்கன்குப்பம், நைனார்குப்பம், கருங்குழி, கொளக்குடி, வெங்கடங்குப்பம், ஆடூர் அகரம், வரதராஜன்பேட்டை, ஆடூர்குப்பம், கண்ணாடி, கள்ளையங்குப்பம், கொத்தவாச்சேரி, குண்டியமல்லுார், பூதம்பாடி, கீழ்பாதி, மேல்பாதி, நெய்வேலி, கங்கை கொண்டான், பெரியாக்குறிச்சி, குறவன் குப்பம், உய்யகொண்டாராவி, சேப்ளாநத்தம், கீழக்குப்பம், கோட்டகம், பார்வதிபுரம், ஜோதி நகர், வள்ளலார் நகர், ஆர்.சி. தெரு, நடேசன் நகர், கோட்டக்கரை, சிட்கோ.
நத்தப்பட்டு துணை மின் நிலையம்: செம்மண்டலம், கோண்டூர், சாவடி, நத்தப்பட்டு, குமராபுரம், வரக்கால்பட்டு, பில்லாலி, அழகியநத்தம், திருவந்தி புரம், அருங்குணம், நத்தம், திருமாணிகுழி, சுந்தரவாண்டி,பெத்தாங்குப்பம்,களையூர், இரண்டாயிரம் விளாகம், திருப்பணாம்பாக்கம், எம்.பி.அகரம், நெல்லிக்குப்பம்.
கீழ்கவரப்பட்டு துணை மின் நிலையம்: கீழ்கவரப்பட்டு, கோழிப்பாக்கம், கொங்கராயனுார், ஏ.கே.பாளை யம், எஸ்.கே.பாளையம், சின்னபகண்டை, பெரியபகண்டை, குச்சிபாளையம், பாபுகுளம், மேல்குமாரமங்கலம் நத்தமேடு, அண்ணாகிராமம், பக்கிரிபாளையம், எழுமேடு ,ஆண்டிபாளையம், மேல்பட்டாம்பாக்கம்.
நல்லுாத்துார் துணை மின் நிலையம்: நல்லாத்துார், செல்லஞ்சேரி, கீழ் குமாரமங்கலம், நல்லவாடு, காட்டுப்பாளையம், தென்னம்பாக்கம், சந்திக்குப்பம், புதுக்குப்பம், ரெட்டிச்சாவடி, காரணப்பட்டு, புதுக்கடை, மதலப்பட்டு, இருசாம்பாளையம், கிளிஞ்சிக்குப்பம், துாக்கணாம்பாக்கம், ராசாப்பாளையம், புதுபூஞ்சோலைக்குப்பம்.
பண்ருட்டி நகர மேலப்பாளையம் துணை மின் நிலையம்: பண்ருட்டி நகரம் முழுவதும், திருவதிகை, தி. ராசாபாளையம், செட்டிபட்டறை நகர், புதிய கடலூர் ரோடு, பழைய கடலூர் ரோடு, ஆ.ஆண்டிக்குப்பம், இருளக்குப்பம், சீரங்குப்பம், தி.ராசாப் பாளையம், எல்.என்.புரம், கந்தன்பாளையம், பூங்குணம், பணிக்கன்குப்பம், தாழம்பட்டு, மாளிகம் பட்டு, பிள்ளையார் குப்பம், செம்மேடு, மந்திப்பாளையம், சிறுவத்துார், அங்குச்செட்டிப்பாளையம் , கொக்குபாளையம்.
வெள்ளக்கரை துணை மின் நிலையம்: வெள்ளக்கரை, மாவடிப்பாளையம், டி.புதுப்பாளையம், குறவன்பாளையம், சாத்தங்குப்பம், வி.காட்டுப்பாளையம், கிழக்கு ராமாபுரம், வண்டிக்குப்பம், மேற்கு ராமாபுரம், ஒதியடிக்குப்பம், அரசடிக்குப்பம், கீரப்பாளையம், கொடுக்கன்பாளையம், குமளங்குளம்.
செம்மண்டலம் துணை மின் நிலையம்: காந்தி நகர், வில்வ நகர், அழகப்பா நகர், வேணுகோபாலபுரம், பெரியசாமி நகர், தாழங்குடா, சண்முகம் பிள்ளை தெரு, பழைய கலெக்டர் அலுவலக சுற்றுப் பகுதிகள், செம்மண்டலம் சர்ச் ரோடு, பெரியகங்கணாங்குப்பம், உச்சிமேடு, அங்காளம்மன் கோவில் தெரு , குண்டுசாலை ரோடு, தனலட்சுமி நகர், போலீஸ் குடியிருப்பு, புதுக்குப்பம். அண்ணா நகர், துரைசாமி நகர், தேவனாம்பட்டிணம், சுனாமி நகர். மரியசூசை நகர், நெல்லிக்குப்பம் மெயின்ரோடு, சின்ன கங்கணாங்குப்பம், நாணமேடு, வரதராஜன் பிள்ளை நகர், பாரதி ரோடு, சொரக்கல்பட்டு, பீச்ரோடு, நேதாஜி ரோடு, சீத்தாராம் நகர், கே.கே.,நகர், புதுப்பாளையம், சில்வர் பீச், வன்னியர்பாளையம், ராஜிவ்காந்தி நகர், பெரியகங்கணாங்குப்பம், சுப உப்பலவாடி, கொமந்தான்மேடு, ஆல்பேட்டை மெயின்ரோடு, டெலிபோன் நகர், உச்சிமேடு, குமரப்பா நகர், நடேசன் நகர், தவுலத் நகர், புருஷோத்தமன் நகர், நடராஜ் நகர், எஸ்.ெஹச்.பி., பகுதிகள், கரும்பு ஆராய்ச்சி பண்ணை பகுதிகள், குறிஞ்சி நகர், பத்மாவதி நகர், மஞ்சக்குப்பம்.