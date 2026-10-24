/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மனைவி மாயம் கணவர் புகார்
UPDATED : அக் 13, 2026 08:42 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:37 PM
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பண்ருட்டி: மனைவியை காணவில்லை என கணவர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
பண்ருட்டி அடுத்த புலவனுார் பி.கே.என்.நகரைச் சேர்ந்தவர் பாக்கியராஜ் மகன் தவசி,25; டைல்ஸ் வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி ஷாலினி,22; திருமணமாகி 4 ஆண்டாகும் இவர்களுக்கு இரண்டரை வயதில் மகன் உள்ளார்.
இந்நிலையில், தம்பதிக்குள் குடும்ப பிரச்னை காரணமாக கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது.இதனால், கடந்த 11ம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்ற ஷாலினி வீடு திரும்பவில்லை. எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இதுகுறித்து தவசி அளித்த புகாரின் பேரில் பண்ருட்டி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, ஷாலினியை தேடி வருகின்றனர்.