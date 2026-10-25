/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ அக்.,1ம் தேதி முதல் தெருக்களில் குப்பை கொட்டினால் அபராதம்
அக்.,1ம் தேதி முதல் தெருக்களில் குப்பை கொட்டினால் அபராதம்
அக்.,1ம் தேதி முதல் தெருக்களில் குப்பை கொட்டினால் அபராதம்
ADDED : செப் 29, 2026 06:37 AM
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தர்மபுரி; தர்மபுரி நகராட்சிக்குட்பட்ட, 33 வார்டுகளில் துாய்மை பணியாளர்கள் மூலம், வீடு வீடாக குப்பை சேகரிக்கப்டுகிறது.
வீட்டில் உருவாகும் குப்பையை பொதுமக்கள் துாய்மை பணியாள-ரிடம் கொடுக்காமல், தெருவில் குப்பை வீசுவது தொடர்ந்து வந்தது. இதை தவிர்க்குமாறு நக-ராட்சி சார்பில், பலமுறை அறிவிப்புகள் வெளி-யிடப்பட்டன. ஆனாலும், சாலை மற்றும் தெருக்-களில் குப்பை கொட்டுவது தொடர்ந்து வருகிறது. இதையடுத்து, அக்., 1ம் தேதி முதல் தர்மபுரி நக-ராட்சிக்குட்ட பகுதியில் குப்பையை, சாலை மற்றும் தெருக்களில் கொட்டினால், அபராதம் விதிக்கப்படும் என, தர்மபுரி நகராட்சி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இது குறித்து, நகராட்சி துப்புரவு அலுவலர் ராஜ-ரத்தினம் தலைமையில் நேற்று, பொதுமக்க-ளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.