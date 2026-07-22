/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ நீட் தேர்வு முறைகேட்டை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:11 AM
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தர்மபுரி:நீட்
தேர்வு முறைகேடுகளை கண்டித்தும், டில்லியில் சமூக செயற்பாட்டாளர்
சோனம் வாங்சுக் நடத்தும் போராட்டத்தை ஆதரித்தும், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்
சங்கம் சார்பில், தர்மபுரி மாவட்டம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன் நடந்த
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, வட்ட இணை செயலாளர் பிரசாந்த் தலைமை வகித்தார்.
மாவட்ட செயலாளர் தெய்வானை, மாவட்ட துணைத்தலைவர் சங்கர், ஊரக வளர்ச்சி
துறை மாவட்ட தலைவர் முகமது இலியாஸ் ஆகியோர் பேசினர்.நல்லம்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்
திற்கு மகளிர் துணைக்குழு உறுப்பினர் மகேஸ்வரி தலைமை வகித்தார். அரூரில் வட்ட தலைவர் வீரமணி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.