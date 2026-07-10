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கார் கவிழ்ந்து வாலிபர் பலி

கார் கவிழ்ந்து வாலிபர் பலி

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:50 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:50 AM

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தர்மபுரி:கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருவை சேர்ந்த, 7 பேர், கேரளா மாநிலம், மூணாறு பகுதிக்கு சுற்றுலா சென்று விட்டு, நேற்று முன்தினம் இரவு பெங்களூரு திரும்பினர்.

அவர்கள் சென்ற கார், தர்மபுரி - பெங்களூரு புதிய தேசிய நெடுஞ்சாலையில், இரவு, 10:30 மணிக்கு செல்லியம்பட்டி பகுதியில் சாலையில் கவிழ்ந்தது. இதில், காரிலிருந்த, 7 பேரும் காயமடைந்தனர். அவர்களை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம், தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு, சையத் ஷெரீப், 18, என்ற வாலிபர் உயிரிழந்தார். மதிகோன்பாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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