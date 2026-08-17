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அவரை விலை உயர்வு

அவரை விலை உயர்வு

ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM

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ஒட்டன்சத்திரம், ஆக.14-

ஒட்டன்சத்திரம் மார்க்கெட்டில் அவரைக்காய் விலை பத்தே நாட்களில் கிலோவுக்கு ரூ.15 அதிகரித்து ரூ.55க்கு விற்பனை ஆனது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம், அம்பிளிக்கை, வடகாடு கண்ணனுார் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அவரைக்காய் அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது. கடந்த சில வாரங்களாக பல இடங்களில் அறுவடை மும்முரமாக நடந்ததால் மார்க்கெட்டிற்கு வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது. அப்போது கிலோ அவரைக்காய் ரூ.40க்கு விற்பனை ஆனது.

தற்போது பல இடங்களில் அறுவடை குறைந்ததால் மார்க்கெட்டுக்கு வரத்தும் குறைவாகவே இருந்தது. இதனால் விலை அதிகரித்தபடி உள்ளது. நேற்று அவரைக்காய் கிலோ ரூ.55 க்கு விற்பனையானது.

கமிஷன் கடை உரிமையாளர் ஒருவர் கூறுகையில், ‘இனி வரும் காலங்களில் வரத்து இன்னும் குறைந்தால் விலை மேலும் அதிகரிக்க வாய்பு உள்ளது’ என்றார்.

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