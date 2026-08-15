/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ பெருந்துறை கோவில்களில் ஆடி அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடு
பெருந்துறை கோவில்களில் ஆடி அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடு
பெருந்துறை கோவில்களில் ஆடி அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடு
ADDED : ஆக 13, 2026 06:03 AM
அ நிறம் | அளவு
பெருந்துறை:அமாவாசையை முன்னிட்டு, பெருந்துறை அருகே உள்ள கோவில்களில், நேற்று சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.
ஆடி
மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு, பெருந்துறை, புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில்
உள்ள கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில், மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம்
மற்றும் அலங்காரம் நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தர்கள், பொதுமக்கள்
அம்மனை வழிபட்டனர். பின்னர் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது
இதேபோல்,
பெருந்துறை கோட்டை முனியப்பசுவாமி கோவில், கோட்டை வீரஆஞ்சநேயர்
கோவில், பெருந்துறை சோழீஸ்வரர் கோவில், செல்லாண்டியம்மன் கோவில்,
பெருந்துறை ஓம் சக்தி கோவிலில் உள்ள ஆதிபராசக்தி அம்மனுக்கும்,
காஞ்சிக்கோவில் சீதேஅம்மன் கோவில், தம்பிகலைஅய்யன் கோவில் மற்றும்
பெருந்துறை பகுதியில் உள்ள அனைத்து கிராமத்து கோவில்களிலும் சிறப்பு
அபிேஷகம் மற்றும் வழிபாடு நடைபெற்றது.