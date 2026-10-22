/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/திம்பம் மலைப்பாதையில் கவிழ்ந்த பிக்-அப் வேன்
ADDED : அக் 14, 2026 07:44 AM
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சத்தியமங்கலம்,:கர்நாடக
மாநிலம் சாம்ராஜ் நகரிலிருந்து தக்காளி லோடு ஏற்றிய ஒரு பிக்-அப்
வேன், மேட்டுப்பாளையத்துக்கு புறப்பட்டது. திம்பம் மலைப்பாதையில்
நேற்று காலை, 8:30 மணிக்கு, நான்காவது கொண்டை ஊசி வளைவில் வந்தது.
கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் சாலையில் கவிழ்ந்தது.
டிரைவர் லேசான
காயத்துடன் உயிர் தப்பினார். அதேசமயம் ஆறாவது கொண்டை ஊசி வளைவில்
இரண்டு லாரிகள் பஞ்சராகி நின்றதால் மலைப்பாதையில் போக்குவரத்து
தடைபட்டது.
மதியம், 3:00 மணி வரை போக்குவரத்து நெரிசல்
தொடர்ந்தது. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக எடை ஏற்றிக்கொண்டு,
மலைப்பாதையில் வாகனங்கள் வருவது மீண்டும் வழக்கமாகி விட்டது. இதனால்
தினமும் விபத்து நடப்பதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.