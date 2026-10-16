/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/மின்வாரிய தொழிற்சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 16, 2026 06:58 AM
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ஈரோடு:தமிழ்நாடு மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கைக்குழு சார்பில், ஈரோடு, ஈ.வி.என்.சாலையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம் முன், ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
பொறியாளர் கழக செயலர் கவிதா தலைமை வகித்தார். ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டம் அமலாக்குவது, அதனையும், மின் உற்பத்தி, மின் வழித்திட திட்ங்களை பி.பி.பி., என்ற முறையில் தனியார் மயமாக்குவதை கைவிட வேண்டும். மின்வாரிய பணியில், 5 ஆண்டுகள் ஒப்பந்த பணி முறையை அமலாக்க கூடாது. கிராஜூவிட்டி தொகையை, 20 லட்சம் ரூபாயில் இருந்து, 25 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.