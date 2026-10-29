/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/கல் தடுக்கி விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு
ADDED : அக் 29, 2026 01:26 AM
அ நிறம் | அளவு
அந்தியூர்:அந்தியூர் அருகே குருநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் அருக்காணி, 55, கூலி தொழிலாளி. இதய நோயால் அவதிப்பட்ட அருக்காணி, 2 ஆண்டுக்கு முன் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு, குருநாதசுவாமி கோவில் வனம் வழியாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, அங்கிருந்த கல்லில் தடுக்கி கீழே விழுந்தார். அக்கம் பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு, அந்தியூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். பரிசோதித்த டாக்டர்கள், ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். அந்தியூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.