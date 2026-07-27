/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ஆபத்தான மின்கம்பத்தை மாற்ற நடவடிக்கை தேவை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:42 PM
அ நிறம் | அளவு
ரிஷிவந்தியம்: ரிஷிவந்தியம் பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி அருகே ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மின் கம்பத்தை மாற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ரிஷிவந்தியத்தில் இருந்து அரியாந்தக்கா செல்லும் வழியில் அரசு பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியில் அருகே உள்ள மின்கம்பத்தின் அடிப்பகுதி சேதமடைந்துள்ளது. சிமென்ட் காரைகள் பெயர்ந்து, உட்புறத்தில் உள்ள இரும்பு கம்பிகள் வெளியே தெரியும் நிலையில் மின்கம்பம் உள்ளது.
வலுவிழந்த இந்த மின்கம்பம் மழையின் போதும், பலத்த காற்று வீசினாலும் பெயர்ந்து கீழே விழ வாய்ப்புள்ளது.
இந்த மின்கம்பம் சாயும் பட்சத்தில், அதனருகே உயர்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள மின்கம்பங்களும் கீழே விழும். எனவே, சேதமடைந்த நிலையில் உள்ள மின்கம்பத்தை மாற்றிட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.