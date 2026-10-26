வாகன விபத்தில் இருவர் பலி

UPDATED : அக் 11, 2026 05:54 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:36 PM
திருக்கோவிலுார்: பைக் மீது வாகனங்கள் மோதிய விபத்தில், இருவர் பலியாகினர்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த கீழத்தாழனுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சங்கர், 52; சென்னையில் டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகத்தில் உதவியாளராக பணியாற்றி வந்தார்.
நேற்று மதியம் தனது உறவினரான திருக்கோவிலுார், மேலவீதியை சேர்ந்த நாராயணன், 70; என்பவருடன் பைக்கில் திருவண்ணாமலை சென்று, கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு, மதியம் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
திருக்கோவிலூர், தபோவனம் புறவழிச் சாலை உயர்மட்ட பாலத்தில் வந்து கொண்டிருந்தபோது, பின்னால் வந்த கார் மோதியதில் நிலை தடுமாறிய போது, எதிர் திசையில் வந்த பிக்கப் வாகனம் மோதியது.
இதில் நாராயணன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அருகில் இருந்தவர்கள் சங்கரை மீட்டு திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
தகவல் அறிந்த அரகண்டநல்லுார் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விபத்தை ஏற்படுத்திய வாகனத்தை கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.