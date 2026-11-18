மா மரங்களில் வாடல் நோயை கட்டுப்படுத்த கரைசல் தெளிப்பு
மா மரங்களில் வாடல் நோயை கட்டுப்படுத்த கரைசல் தெளிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 09:06 PM
மா மரங்களில் வாடல் நோயை கட்டுப்படுத்த கரைசல் தயாரிப்பது குறித்து, திருவள்ளூர் மாவட்டம், திரூர் வேளாண் அறிவியல் நிலைய தாவர நோயியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் செ.சுதாஷா கூறியதாவது:
தற்போது நிலவி வரும் பருவ நிலை மாற்றத்தால், பூஞ்சை காளான்களின் பெருக்கம் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால், மா மரங்களில், இலைகள் கருகி விடுகின்றன.
மா மரத்தின் தண்டு பகுதியை வெட்டி பார்க்கும் போது, திசுக்களின் நிற மாற்றம் ஏற்பட்டு, வாடல் நோய் பாதிப்பு தெளிவாக தெரிகிறது.
பாதிப்பு ஏற்பட்ட மரக்கிளைகளை வெட்டி அகற்ற வேண்டும். வெட்டிய மரக்கிளையில், நோய் பாதிப்பை தடுக்கும், ‘போர்டோ’ பசை அல்லது காப்பர் ஆக்சிகுளோரைடு பசையை தடவ வேண்டும்.
மரத்தின் வேர் பகுதியில், 2 கிராம் கார்பென்டாசிம், 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து, மரத்தின் தடிமனுக்கு ஏற்ப, 15 லிட்டர் கரைசலை ஊற்ற வேண்டும்.
மேலும், 1 லிட்டர் தண்ணீரில், 2 மில்லி ஹெக்சாகோனசோலை கலந்து தெளிக்க வேண்டும். அதேபோல, 15 நாட்கள் இடைவெளி விட்டு தெளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்யும்போது, மரங்களின் இழப்பை தடுத்து, மா சாகுபடியில் கூடுதல் மகசூல் பெற முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
– செ.சுதாஷா, 97910 15355.