நாளைய மின்தடை 31.10.2026

ADDED : அக் 30, 2026 12:47 AM
காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை
ஸ்ரீபெரும்புதுார் நோக்கியா துணை மின் நிலையம்: சரோஜினி நகர், ராஜிவ் காந்தி நகர், ஜெமி நகர், சரளா நகர், தாம்பரம் சாலை, பாலாஜி நகர், பி.வி.எல்., நகர், காமராஜர் நகர், கச்சிப்பட்டு, பட்டுநுால் சத்திரம், காசா கிராண்ட், வி.ஆர்.பி., சத்திரiம், ஆதிகேசவ பெருமாள் நகர், மேட்டுப்பாளையம், போந்துார், தெரசாபுரம், பிள்ளைப்பாக்கம், குண்பெரும்பேடு, தத்தனுார், வளத்தாஞ்சேரி, கடுவேஞ்சேரி, கண்ணந்தாங்கல், டி.கே.நாயுடு நகர், சன்னிதி தெரு, காந்தி சாலை, எம்.ஜி.ஆர். நகர், பாரதி நகர், கோவர்தன் நகர், டி.எம்.ஏ., தெரு, சென்னை – பெங்களூரு சாலை, பக்தவத்சலம் நகர், நுசரத் நகர், ஆயகொளத்துார், கிளாய், உளுந்தை, தொடுகாடு, வல்லக்கோட்டை, அருண் எக்சல்லோ, வல்லம் – வடகால், எறையூர், கைவல்யம் நகர், டெம்பல் கிரீன் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.