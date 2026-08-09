/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ வீணாகி வரும் சுகாதார வளாகம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:33 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:மணவாசி சுகாதார வளாகம் மோசமான நிலையில் காணப்படுகிறது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த, மணவாசி பஞ்சாயத்தில் சுகாதார வளாகம் கோரக்குத்தி சாலை அருகே
கட்டப்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், சில ஆண்டுகளாக சுகாதார வளாகம் மக்கள் பயன்பாடின்றி,
முள் செடிகள் புதர்போல் மண்டியுள்ளது. மேலும் சுகாதார வளாக கட்டடம்
முற்றிலும் வீணாகும் நிலை உள்ளது. வளாகம் பயன்பாடு இன்றி இருப்பதால்,
மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே, சுகாதார வளாக கட்டடத்தில்
பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொண்டு, தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்தி மீண்டும்
மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.