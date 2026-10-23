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3, 5, 6 தேதியில் வீடுகளுக்கு சென்று ரேஷன் வினியோகம்
3, 5, 6 தேதியில் வீடுகளுக்கு சென்று ரேஷன் வினியோகம்
ADDED : அக் 01, 2026 02:58 AM
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கரூர்: வரும், 3, 5, 6 ஆகிய தேதிகளில் முதியோரின் வீடுகளுக்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என, கலெக்டர் முத்-துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
பொது வினியோக திட்டத்தின் கீழ் வயது முதிர்ந்தோர், மாற்றுத்-திறனாளி ரேஷன் அட்டைதார்களின் இல்லத்திற்கு சென்று அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வரு-கிறது. இதன்படி, 770 ரேஷன் கடைகளை சேர்ந்த, 34,087 ரேஷன் அட்டைதாரர்களின் இல்லங்களுக்கே சென்று, ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. வரும், 3, 5, 6 ஆகிய தேதிகளில் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று ரேஷன் பொருட்கள்வழங்கப்-படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.