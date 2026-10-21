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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/சில வரி செய்தி: அக். 21

சில வரி செய்தி: அக். 21

சில வரி செய்தி: அக். 21

ADDED : அக் 20, 2026 09:38 PM

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ADDED : அக் 20, 2026 09:38 PM

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கிருஷ்ணகிரி: கீரப்பனுாரை சேர்ந்த லட்சுமையன், 55, நேற்று முன்தினம் இரவு மதுபோதையில் தகராறில் ஈடுபட்டு, மனைவி வினோதா, 45, என்பவரை அடித்து கொலை செய்தார். அதன்பின் லட்சுமையன், மரத்தில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். சிப்காட் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் வாகன திருட்டில் ஈடுபட்ட சிறுமங்களப்பட்டி சிவக்குமார், 28, அன்புசெல்வன், 29, ஆகிய இருவரை, திருக்கோகர்ணம் போலீசார் கைது செய்து, 7 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான, 10 பைக்குகளை பறிமுதல் செய்தனர்.

கிருஷ்ணகிரி: பொம்மாண்டப்பள்ளியை சேர்ந்த டிரைவர் மல்லேஷ், 28, அக்., 18ம் தேதி நண்பர் வீட்டிற்கு மது அருந்த சென்றபோது, நண்பரின், 11 வயது மகளை பலாத்காரம் செய்தார். சிறுமியின் தாய் புகாரில், ஓசூர் மகளிர் போலீசார், ‘போக்சோ’வில் மல்லேஷை கைது செய்தனர்.

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