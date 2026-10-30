தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்; ரூ.35 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு
தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்; ரூ.35 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு
ADDED : அக் 30, 2026 02:02 AM
ஓசூர்: ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட நாமல்பேட்டையில் நேற்று மாநகராட்சி சுகாதாரத்துறையினர் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டு, தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்ட பாலீதின் பைகள் உள்ளிட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அதிகமாக புழக்கத்தில் இருப்பதாகவும், அதிகாரிகள் நடவடிக்கையில் மெத்தனமாக இருப்பதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, ஓசூர், மாநகராட்சி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தடைசெய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார். சுகாதாரத்துறையினர் நேற்று நாமல்பேட்டை பகுதிகளில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர். கடைகளில் மறைத்து வைக்கப்பட்ட பாலீதின் கவர்கள் மற்றும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கப்புகள், தட்டுகள், ஸ்டிராக்கள் மற்றும் பிற ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விற்ற கடைக்காரர்களுக்கு, 35,000 ரூபாய்
அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.