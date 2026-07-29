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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஆசிரியர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

ஆசிரியர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

ஆசிரியர்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 AM

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கிருஷ்ணகிரி; 'நீட்' மற்றும் 'டெட்' தேர்வுகளை ரத்து செய்யக்-கோரி, கிருஷ்ணகிரி வட்டார கல்வி அலுவலகம் முன், தமிழக ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில், நேற்று மாலை கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. வட்டார தலைவர் கீலகன் தலைமை வகித்தார். மாநில துணை தலைவர் பாஸ்கரன், மகளிரணி தலைவி அனிதா பாத்திமா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தார். வட்டார செயலாளர் ராவணன் கோரிக்கை குறித்து பேசினார். வட்டார துணை தலைவர் சியாம்குமார் நன்றி கூறினார்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில், மருத்துவ கனவை தகர்க்கும், 'நீட்' தேர்வையும், ஆசிரியர்களுக்கான, 'டெட்' தேர்வையும் ரத்து செய்ய வேண்டும். 2010ம் ஆண்டுக்கு முன் பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்க-ளுக்கு 'டெட்' தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும். தற்போது நடந்த, 'டெட்' தேர்வில் வெயிட்டேஜ் மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும். கல்வியும், மருத்துவமும் மத்திய அரசு பட்டி-யலில் இருந்து, மாநில அரசு பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும். நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள பதவி உயர்வுகளை உடனே வழங்க வேண்டும். புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து, பழைய ஓய்-வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்-பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.

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