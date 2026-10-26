/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/நாளை (அக்.21) மின்தடை
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 07:36 PM
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காலை 10:00 மணி - மதியம் 2:00 மணி: * டோக் நகர் முதல் 4 தெருக்கள், அசோக் நகர் முதல் 5 தெருக்கள், சாந்திசதன், ஆபிசர்ஸ் டவுன், வைகை விலாஸ், அங்காள ஈஸ்வரி நகர், எஸ்.வி.கே., நகர், மயில்வேல் முருகன் நகர், ஜெயபாரத், கோச்சடை மந்தை பகுதிகள்.
காலை 9:00 மணி - மதியம் 2:00 மணி: * இலந்தைக் குளம், கோமதிபுரம், பாண்டிகோவில், மேலமடை, எல்காட், கண்மாய்பட்டி, செண்பகத் தோட்டம், ஹவுசிங் போர்டு, உத்தங்குடி, ராஜிவ்காந்தி நகர், சோலைமலை நகர், வளர்நகர், அம்பலகாரப்பட்டி, டெலிகாம் நகர், பொன்மேனி கார்டன், ஸ்ரீராம் நகர், பி.கே.பி.நகர், ஆதீஸ்வரன் நகர், டி.எம்.நகர், தாசில்தார் நகர், அண்ணாமலையார் பள்ளி, ஆவின் நகர், ஜூப்லி டவுன், மருதுபாண்டியர் நகர், யாகப்பா நகர், யானைக்குழாய், சதாசிவம் நகர்.