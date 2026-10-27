/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/நாளை (அக்.28) மின்தடை
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:47 PM
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(காலை 9:00 - – மதியம் 2:00 மணி)
* வண்டியூர், பி.கே.எம்., நகர், சங்கு நகர், சமயன் கோயில், அனுமார்பட்டி, யானைகுழாய், கணபதி நகர், எல். பூலாங்குளம், சவுராஷ்டிராபுரம், யாகப்பா நகர், சீமான் நகர், பாண்டியன் கோட்டை, மஸ்தான்பட்டி, ஒத்தவீடு, அன்பு நகர், ஆவின் நகர், தாசில்தார் நகர், அன்புமலர் தெரு, சித்தி விநாயகர் கோயில் தெரு, மருதுபாண்டியர் தெரு, ஜூப்லி டவுன், அல்ட்ரா கல்லுாரி, வீரபாண்டி தெரு, விரகனுார், எல்.கே.டி., நகர், கருப்பாயூரணி, வீரபாண்டியன் நகர், பெருமாள் நகர், பழைய இ.பி., அலுவலகம் பின்புறம், செவ்வந்தி நகர், மீனாட்சி நகர், ஹைடெக் சிட்டி, செந்தமிழ் நகர், விக்னேஷ் அவென்யூ, எம்.பி., மகால் பகுதிகள்.