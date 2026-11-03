/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/கூட்டு நடவடிக்கை குழு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 02, 2026 05:48 AM
அ நிறம் | அளவு
நாமக்கல்:நாமக்கல்
- திருச்செங்கோடு சாலையில் உள்ள டாஸ்மாக் குடோன் முன், அனைத்து டாஸ்மாக்
தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு சார்பில், கண்டன
ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கூட்டு நடவடிக்கை குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்
நீதிநாயகம் தலைமை வகித்தார். காலி மதுபான பாட்டில் திரும்ப பெறும்
திட்டத்தை, மாற்று வழியில் செயல்படுத்த வேண்டும். முகப்பதிவு வருகை
பதிவேடு முறையை மாற்றி, பழைய நடைமுறையே தொடர வேண்டும்.
நீதிமன்ற
ஆணையை ஏற்று, மாநில அரசு டாஸ்மாக் தொழிலாளர்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய
வேண்டும் என்பன உள்பட பல்வேறு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கோஷம்
எழுப்பினர். தொடர்ந்து, அனைத்து டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டு
நடவடிக்கை குழு சார்பில், மாவட்ட டாஸ்மாக் உதவி மேலாளர் கதிர்வேலிடம்
கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர்.