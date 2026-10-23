/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/மீண்டும் ஒரு புலி கூண்டில் சிக்கியது
ADDED : அக் 22, 2026 08:01 AM
ADDED : அக் 22, 2026 08:01 AM
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கூடலூர்: நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் கோக்கால் பகுதியில், ஆக., மாதம் இரண்டு பேரை தாக்கி கொன்ற புலி, வனத்துறையினரின் 29 நாட்கள் முயற்சிக்கு பின் கடந்த மாதம் 18ம் தேதி கூண்டில் சிக்கியது. வனத்துறையினர் அதனை மீட்டு சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அதேபோன்று, முதுமலையில் இருந்து காயங்களுடன் கோக்கால் பகுதிக்கு வந்து சென்ற, மற்றொரு புலியை பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டனர். கோக்கால் பகுதியில் வைக்கப்பட்ட கூண்டில் இன்று, (அக்., 22) அதிகாலை அந்த புலி சிக்கியது. 'உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவுப்படி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவு செய்யப்படும்' என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.