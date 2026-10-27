வாக்காளர்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை பா.ஜ.,வுக்கு எதிராக தொடர் போராட்டம்: காங்., தேர்தல் பார்வையாளர் பேட்டி
வாக்காளர்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை பா.ஜ.,வுக்கு எதிராக தொடர் போராட்டம்: காங்., தேர்தல் பார்வையாளர் பேட்டி
UPDATED : அக் 26, 2026 08:18 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:14 PM
பாலக்காடு: வாக்காளர்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை, பா.ஜ., அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும், என, அகில இந்திய காங்., கமிட்டியின் தேர்தல் பார்வையாளர் பரமேஸ்வர் நாயக் தெரிவித்தார்.
‘வாக்கைப் பாதுகாப்போம், தேசத்தைப் பாதுகாப்போம்’ என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து, நவ. 1ல் புதுடில்லியில் காங். சார்பில் பேரணி நடக்கிறது. இந்நிலையில், பாலக்காட்டிற்கு வந்த, அகில இந்திய காங்., கமிட்டியின் தேர்தல் பார்வையாளர் பரமேஸ்வர் நாயக் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
வாக்காளர்களுக்கு முழுமையான நீதி கிடைக்கும் வரை, பா.ஜ., அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தை காங். கட்சி தொடர்ந்து முன்னெடுக்கும். டில்லியில் நடக்கும் பேரணியில் சுமார் 10 லட்சம் பேர் பங்கேற்க உள்ளனர். இதில் கேரளாவிலிருந்து கலந்துகொள்பவர்கள் குறித்த விவரங்களை அந்தந்த உள்ளூர் தலைவர்கள் ஒருங்கிணைத்து முடிவு செய்வர்.
நாடு முழுவதும் எஸ்.ஐ.ஆர்., நடைமுறையால், முறைகேடுகள் அரங்கேறியுள்ளன. குறிப்பாக பீகார், மேற்கு வங்கம், தமிழகத்தில் வாக்கு முறைகேடுகள் தீவிரமாக நடந்துள்ளன. தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இப்போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது.
மேலும், திட்டமிட்ட வாக்குத் திருட்டு வாயிலாக வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட 13.3 கோடி வாக்காளர்களை உடனடியாக மீண்டும் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும். தேர்தல் தில்லுமுல்லுகள் குறித்து ராகுல் தொடர்ந்து எச்சரித்து வந்தார். நவ. 2 முதல் 8 வரை நாட்டின் அனைத்து வட்டாரங்களிலும் காங்., நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு, கூறினார்.
மாவட்ட காங்., கமிட்டி தலைவர் தங்கப்பன், மாநில செயலாளர் சந்திரன் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜோசப் ஆண்டனி ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.