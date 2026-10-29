/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/சிறுமிக்கு தொல்லை ரயில் பயணி கைது
ADDED : அக் 28, 2026 05:39 PM
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பாலக்காடு: கண்ணூரில் இருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற, வெஸ்ட் கோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவரை ரயில்வே போலீசார் கைது செய்தனர்.
கண்ணூரில் இருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற, வெஸ்ட் கோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் நேற்று (அக்.,27) பயணித்த சிறுமி, அதிகாலையில் கழிப்பறைக்கு சென்றார். அப்போது, கேரளா மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், பெரிங்கோட்டுகுறிச்சியை சேர்ந்த செந்தாமராக் ஷன், 42, என்பவர், சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி உடனடியாக தொலைபேசி வாயிலாக, ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். பாலக்காடு ரயில் நிலையத்தில், எஸ்.ஐ., பிரவீன் தலைமையிலான போலீசார் செந்தாமராக் ஷனை கைது செய்தனர்.