/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ ஊட்டி பூண்டு கிலோ ரூ.550
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:48 AM
அ நிறம் | அளவு
ஊட்டி: ஊட்டி பூண்டு விலை, 550 ரூபாய் வரை விற்பதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் விளையும் பூண்டு அதிக காரத்தன்மை, மருத்துவ குணம் உடையது.
இதற்கு சந்தையில் தனி மவுசு உள்ளது. ஊட்டி கோடப்பமந்து, கோத்தகிரி, பாலாடா சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த விவசாயிகள், முதல் போகமாக, ஜன., பிப்., மாதங்களிலும், இரண்டாம் போகமாக ஏப்., மே மாதங்களிலும் பூண்டு பயிரிடுகின்றனர். நடப்பாண்டு மழை குறைந்ததால், 1,000 ஏக்கரில் மட்டும் பூண்டு பயிரிடப்பட்டது.
கடந்த மாதம் முதல் தர பூண்டு கிலோ, 300 ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில், இந்த வாரம் இருமடங்காக உயர்ந்து கிலோ, 550 ரூபாய் வரை விற்பனையானது.
இந்த விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். உள்ளூர் மக்கள், சுற்றுலா பயணியர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.