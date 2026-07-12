தொன்மையான தமிழி கல்வெட்டை ஆவணப்படுத்துவதற்கு தீர்மானம்
தொன்மையான தமிழி கல்வெட்டை ஆவணப்படுத்துவதற்கு தீர்மானம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:21 PM
முதுகுளத்துார்: கடலாடி அருகே ஆப்பனுார் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தொன்மையான தமிழி கல்வெட்டை தொல்லியல் துறை ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்று கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
முதுகுளத்துாரில் ஆப்பநாடு மறவர் சங்க நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதில் கடலாடி வட்டம் ஆப்பனுார் அருகே ஆண்டியேந்தல் கிராமத்தில் பழமையான அரியநாச்சி அம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. ஆப்பநாடு எனப்படும் 448 கிராம மக்கள் குலதெய்வமாக வழிபட்டு வருகின்றனர். இங்கு பாண்டியர்களின் போர்க்கடவுள் கொற்றவையாக அரியநாச்சி அம்மன் இருந்துள்ளார்.
இந்த கோயிலின் தெற்கே ஒரு தனி கல்லில் 2000 ஆண்டுகள் பழமையான நடுகல் தமிழி கல்வெட்டு காணப்படுகிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கிடைத்த நடுகல் தமிழி கல்வெட்டு இதுவாகும். இது மூன்று அடி நீளம், ஒற்றை அடி அகலம் கொண்டதாக உள்ளது. எனவே இப்பகுதியில் தொன்மையான தமிழ் பிராமி மொழி பயன்படுத்திய மூத்தக்குடியாக தமிழர் இருந்துள்ளதற்கான ஆதாரம் கிடைத்துள்ளது.
எனவே இப்பகுதியில் இந்திய தொல்லியல் துறை, தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை ஆய்வு செய்து ஆவணப்படுத்த வேண்டும். கமுதி அருகே பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் கல்லுாரியை தேவர் அறக்கட்டளையின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும். பசும்பொன்னில் நடக்கும் டி.என்.டி., மாநாட்டில் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
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