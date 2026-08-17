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﻿ லஞ்சம் வாங்கி கைதான ஆர்.டி.ஓ., சஸ்பெண்ட்

﻿ லஞ்சம் வாங்கி கைதான ஆர்.டி.ஓ., சஸ்பெண்ட்

ADDED : ஆக 12, 2026 11:27 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:27 PM

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ராமநாதபுரம்: பரமக்குடியில், லஞ்சம் வாங்கி கைதான ஆர்.டி.ஓ., சரவணபெருமாள், 52, 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி ஆர்.டி.ஓ., சரவண பெருமாள், கண்மாயில் சவுடு மண் அள்ள அனுமதி கேட்ட ஒருவரிடம், 50,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டார். அந்த நபர், ராமநாதபுரம் லஞ்ச ஒழிப் பு போலீசில் புகாரளித்தார்.

போலீசார் அறிவுறுத்தல்படி, ஆக., 8ல் அந்த நபர் பணம் கொடுத்த போது, அதை பெற்ற சரவணபெருமாள், அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த டிரைவர் சுந்தர், 41, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். நேற்று, சரவணபெருமாளை 'சஸ்பெண்ட்' செய்து, வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் முருகானந்தம் உத்தரவிட்டார்.

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